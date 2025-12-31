Министр образования: Грузия в числе стран, где доступность образования максимально обеспечена государством

31.12.2025 14:40





В 2026 году будут осуществлены важные этапы реформы образования как в направлении инфраструктуры, так и привлечения кадров и развития программ, будут предприняты и очень важные шаги с точки зрения улучшения качества, - указанное заявление сделал министр образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе.



По его словам, 2025 год был особенно важным для сферы образования.



«В направлении образования 2025 год был особенно важным. Мы анонсировали реформы общего и высшего образования. Концепция высшего образования уже утверждена, и были осуществлены соответствующие законодательные изменения. К этому следует добавить историческое и беспрецедентное решение, согласно которому, правящая команда и премьер-министр приняли совместное решение о том, что с 1 сентября 2026 года все студенты, поступившие в государственные ВУЗы, будут обучаться бесплатно. Этим замыкается бесплатный цикл всего сектора образования, начиная со ступеней дошкольного, заканчивая школьным, профессиональным и высшим.



С этой точки зрения Грузия вошла в перечень тех малочисленных стран, где доступность образования максимально обеспечена и поддерживается государством. Это очередное однозначное проявление поддержки тех приоритетов, которые называются развитием сектора образования.



В то же время, с целью рассмотрения концепции школьной реформы, мы продолжаем проводить встречи в больших городах, регионах, муниципалитетах, где учителя заявляют о своей однозначной поддержке в отношении этой реформы. Это напрямую указывает на то, что реформа необходима и своевременна.



С этой точки зрения следующий год будет еще более особенным, так как реформы находятся в начальной фазе, и последующие этапы их осуществления начнутся именно в 2026 году. В 2026 году будут осуществлены важные этапы реформы образования как в направлении инфраструктуры, так и привлечения кадров и развития программ, будут предприняты и очень важные шаги с точки зрения улучшения качества», - заявил Гиви Миканадзе.





