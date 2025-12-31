|
Самый богатый грузин — Михеил Ломтазе
31.12.2025 14:11
По данным Bloomberg и Forbes, самым богатым грузином является Михеил Ломтазе.
В частности, по данным Bloomberg, его состояние составляет 5,1 миллиарда долларов США. Однако, по данным Forbes, состояние Ломтазе составляет 5,8 миллиарда. Таким образом, согласно обоим рейтингам, он является самым богатым грузином.
К вашему сведению, состояние грузинских миллиардеров доступно только на терминале, а не публично. Состояние лица, занимающего в настоящее время последнее место среди 500 самых богатых людей, составляет 6. 3 миллиарда долларов, поэтому необходимый чистый капитал для попадания в публичный список также составляет эту сумму.
Состояние второго грузинского миллиардера и почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили оценивается Bloomberg в 3,6 миллиарда долларов, а Forbes — в 2,7 миллиарда долларов.
