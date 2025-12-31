Минфин: В 2025 году плательщикам НДС было возвращено 2,7 миллиарда лари

По информации Министерства финансов, в 2025 году плательщикам НДС в виде излишка налога автоматически было возвращено 2,7 миллиарда лари.



Для справки, система полного автоматического возврата излишка НДС для плательщиков действует с 2020 года.



Система возврата предусматривает автоматическое перечисление имеющегося излишка НДС на банковский счёт плательщика на основании деклараций, представленных за соответствующий месяц.







