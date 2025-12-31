|
Минфин: В 2025 году плательщикам НДС было возвращено 2,7 миллиарда лари
31.12.2025 12:52
По информации Министерства финансов, в 2025 году плательщикам НДС в виде излишка налога автоматически было возвращено 2,7 миллиарда лари.
Для справки, система полного автоматического возврата излишка НДС для плательщиков действует с 2020 года.
Система возврата предусматривает автоматическое перечисление имеющегося излишка НДС на банковский счёт плательщика на основании деклараций, представленных за соответствующий месяц.