Минфин: В 2025 году плательщикам НДС было возвращено 2,7 миллиарда лари


31.12.2025   12:52


По информации Министерства финансов, в 2025 году плательщикам НДС в виде излишка налога автоматически было возвращено 2,7 миллиарда лари.

Для справки, система полного автоматического возврата излишка НДС для плательщиков действует с 2020 года.

Система возврата предусматривает автоматическое перечисление имеющегося излишка НДС на банковский счёт плательщика на основании деклараций, представленных за соответствующий месяц.


