

Из Грузии выдворены 25 иностранцев, принимавших участие в акциях протеста

04.01.2025 13:04





По информации Министерства внутренних дел Грузии, сотрудники Департамента миграции выдворили из страны 25 граждан зарубежных государств, принимавших участие в акциях протеста, проходивших в ноябре-декабре прошлого года.



По сведениям ведомства, всего в ноябре-декабре из страны был выдворен 91 гражданин иностранного государства.



„Среди выдворенных, в отношении которых Департамент миграции начал процедуру выдворения из страны, граждане иностранных государств, принимавшие участие в акциях протеста, проходивших в ноябре-декабре прошлого года, в отношении которых было вынесено решение суда об административном наказании - всего 25 человек. 10 из них уже покинули территорию страны“, - говорится в заявлении МВД.



Напомним, что в 2024 году Департамент миграции МВД Грузии выдворил из страны 430 граждан иностранных государств, что на 126% превышает аналогичный показатель за предыдущий год.





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