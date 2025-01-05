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В Местийском муниципалитете совершено нападение на супружескую пару из России
05.01.2025 20:59
В селе Накра муниципалитета Местия напали на супружескую пару-иностранцев.
По существующей информации, оба они являются гражданами России.
Как сообщили в МВД, произошедшее расследуется по статьям 179 и 236 УК Грузии, что подразумевает разбой и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.
Другие детали на данном этапе неизвестны.
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