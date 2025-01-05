Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Местийском муниципалитете совершено нападение на супружескую пару из России


05.01.2025   20:59


В селе Накра муниципалитета Местия напали на супружескую пару-иностранцев.

По существующей информации, оба они являются гражданами России.

Как сообщили в МВД, произошедшее расследуется по статьям 179 и 236 УК Грузии, что подразумевает разбой и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

Другие детали на данном этапе неизвестны.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна