

В Местийском муниципалитете совершено нападение на супружескую пару из России

05.01.2025 20:59





В селе Накра муниципалитета Местия напали на супружескую пару-иностранцев.



По существующей информации, оба они являются гражданами России.



Как сообщили в МВД, произошедшее расследуется по статьям 179 и 236 УК Грузии, что подразумевает разбой и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.



Другие детали на данном этапе неизвестны.





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