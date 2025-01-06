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МВД начало расследование нападения на туристическую пару в Местийском муниципалитете


06.01.2025   13:31


В Местийском муниципалитете подверглась нападению туристическая пара.

По распространенной информации, на мужа и жену, предположительно, напали двое лиц, которых разыскивают правоохранители.

Пострадавшую женщину доставили в отделение полиции, мужчину все еще разыскивают.

По информации МВД, по факту начато расследование по статьям 236 и 179 УК Грузии (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и грабеж).


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