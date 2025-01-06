

Похищенный российский турист в Сванети был убит - СМИ

06.01.2025 20:17





Грузинские телеканалы Mtavari Arkhi и TV Pirveli сообщают, что похищенный российский турист в Сванети был убит.



Отмечается, что в Местии задержаны двое напавших на туристов, МВД сообщает, что они сбросили тело мужчины в реку



"Им предъявлены обвинения в разбое, попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.



Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет или пожизненное заключение.



В ходе следствия установлено, что 5 января текущего года обвиняемые напали на двух иностранных граждан, следовавших из Зугдиди в Местия. Они ограбили их, отобрав мобильные телефоны, нанесли огнестрельное ранение одному из них, В.С., 1986 года рождения, и незаконно лишили его свободы.



С целью скрыть преступление тело было позже сброшено в реку, после чего нападавшие скрылись.



Сотрудники различных подразделений МВД в течение двух дней без перерыва проводили соответствующие мероприятия. Следственные действия велись как на территории муниципалитета Местии, так и по всему региону Самегрело-Верхняя Сванетия, с использованием вертолёта.



В результате проведённых мероприятий полиция задержала обоих подозреваемых. Тело иностранного гражданина В.С. было обнаружено на территории муниципалитета Местии в реке Накра.



Следствие продолжается по статьям 179, 19-109 и 236 Уголовного кодекса Грузии,"

— говорится в заявлении МВД.





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