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Похищенный российский турист в Сванети был убит - СМИ
06.01.2025 20:17
Грузинские телеканалы Mtavari Arkhi и TV Pirveli сообщают, что похищенный российский турист в Сванети был убит.
Отмечается, что в Местии задержаны двое напавших на туристов, МВД сообщает, что они сбросили тело мужчины в реку
"Им предъявлены обвинения в разбое, попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.
Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет или пожизненное заключение.
В ходе следствия установлено, что 5 января текущего года обвиняемые напали на двух иностранных граждан, следовавших из Зугдиди в Местия. Они ограбили их, отобрав мобильные телефоны, нанесли огнестрельное ранение одному из них, В.С., 1986 года рождения, и незаконно лишили его свободы.
С целью скрыть преступление тело было позже сброшено в реку, после чего нападавшие скрылись.
Сотрудники различных подразделений МВД в течение двух дней без перерыва проводили соответствующие мероприятия. Следственные действия велись как на территории муниципалитета Местии, так и по всему региону Самегрело-Верхняя Сванетия, с использованием вертолёта.
В результате проведённых мероприятий полиция задержала обоих подозреваемых. Тело иностранного гражданина В.С. было обнаружено на территории муниципалитета Местии в реке Накра.
Следствие продолжается по статьям 179, 19-109 и 236 Уголовного кодекса Грузии,"
— говорится в заявлении МВД.
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