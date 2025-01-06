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Убитый в Грузии «российский турист» и его «жена» были наркореализаторами - журналист
06.01.2025 21:06
Убитый в регионе Сванети «российский турист» Виктор Соловьев вместе с его т.н. женой были наркореализаторами и везли в регион наркотики в крупном размере. Об этом сообщает журналист Элисо Киладзе со ссылкой на свои источники.
Согласно ее информации, пару первый раз заметили именно во время съемки места закладки и затем последовали за ними на автомашине. Конфликт произошел из-за наркотиков. У Соловьева отняли кокаин и другие наркотики. Он был убит при оказании сопротивления, и был выброшен в реку.
«У «пары» с собой было четыре телефона, которые, предположительно, хранят множество доказательств. И "жена" многое расскажет. Следует уточнить, каким путем «семья» прибыла в Грузию», - пишет Киладзе.
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