Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Убитый в Грузии «российский турист» и его «жена» были наркореализаторами - журналист


06.01.2025   21:06


Убитый в регионе Сванети «российский турист» Виктор Соловьев вместе с его т.н. женой были наркореализаторами и везли в регион наркотики в крупном размере. Об этом сообщает журналист Элисо Киладзе со ссылкой на свои источники.

Согласно ее информации, пару первый раз заметили именно во время съемки места закладки и затем последовали за ними на автомашине. Конфликт произошел из-за наркотиков. У Соловьева отняли кокаин и другие наркотики. Он был убит при оказании сопротивления, и был выброшен в реку.

«У «пары» с собой было четыре телефона, которые, предположительно, хранят множество доказательств. И "жена" многое расскажет. Следует уточнить, каким путем «семья» прибыла в Грузию», - пишет Киладзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна