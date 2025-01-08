

В Кишиневе обнаружили посылку со взрывным устройством: пункт назначения - Тбилиси

08.01.2025 14:22





Служба безопасности аэропорта Кишинева в Молдове обнаружила в одной из посылок взрывное устройство в игрушечной машинке с дистанционным управлением.



Мобилизованное на месте спецподразделение уничтожила посылку.



Как сообщают молдавские СМИ, посылка была отправлена ​​в аэропорт Кишинева из Украины и должна была лететь рейсом в Тбилиси, однако в ходе проверки правоохранители сочли посылку подозрительной и вызвали саперов.



Происшествие в аэропорту подтвердили в правоохранительных органах Молдовы, хотя происхождение посылки и конечный пункт назначения в официальном заявлении не уточняются. Ведется расследование.







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