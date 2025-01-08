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В Кишиневе обнаружили посылку со взрывным устройством: пункт назначения - Тбилиси


08.01.2025   14:22


Служба безопасности аэропорта Кишинева в Молдове обнаружила в одной из посылок взрывное устройство в игрушечной машинке с дистанционным управлением.

Мобилизованное на месте спецподразделение уничтожила посылку.

Как сообщают молдавские СМИ, посылка была отправлена ​​в аэропорт Кишинева из Украины и должна была лететь рейсом в Тбилиси, однако в ходе проверки правоохранители сочли посылку подозрительной и вызвали саперов.

Происшествие в аэропорту подтвердили в правоохранительных органах Молдовы, хотя происхождение посылки и конечный пункт назначения в официальном заявлении не уточняются. Ведется расследование.


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