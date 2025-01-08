|
|
|
В Кишиневе обнаружили посылку со взрывным устройством: пункт назначения - Тбилиси
08.01.2025 14:22
Служба безопасности аэропорта Кишинева в Молдове обнаружила в одной из посылок взрывное устройство в игрушечной машинке с дистанционным управлением.
Мобилизованное на месте спецподразделение уничтожила посылку.
Как сообщают молдавские СМИ, посылка была отправлена в аэропорт Кишинева из Украины и должна была лететь рейсом в Тбилиси, однако в ходе проверки правоохранители сочли посылку подозрительной и вызвали саперов.
Происшествие в аэропорту подтвердили в правоохранительных органах Молдовы, хотя происхождение посылки и конечный пункт назначения в официальном заявлении не уточняются. Ведется расследование.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна