

В Тбилиси ранили сына высокопоставленного чиновника Минобороны

08.01.2025 18:09





Инцидент произошёл в тбилисском районе Сабуртало на улице Панаскертел-Цицишвили сегодня около 17:00, сообщает TV Pirveli.



По имеющейся информации, молодой человек в возрасте до 30 лет получил ранение в живот и был доставлен в клинику. Его фамилия Джохадзе, как рассказали местные жители, пострадавший — сын высокопоставленного чиновника Минобороны.



Кровопролитие произошло на втором этаже жилого дома, там сейчас работают правоохранители. Периметр около дома огорожен жёлтой лентой. Журналистов TV Pirveli не пропустили к месту преступления.



Полиция ищет подозреваемого по всему Тбилиси. Вероятно, личность преступника известна семье пострадавшего.





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