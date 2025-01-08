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В Тбилиси ранили сына высокопоставленного чиновника Минобороны
08.01.2025 18:09
Инцидент произошёл в тбилисском районе Сабуртало на улице Панаскертел-Цицишвили сегодня около 17:00, сообщает TV Pirveli.
По имеющейся информации, молодой человек в возрасте до 30 лет получил ранение в живот и был доставлен в клинику. Его фамилия Джохадзе, как рассказали местные жители, пострадавший — сын высокопоставленного чиновника Минобороны.
Кровопролитие произошло на втором этаже жилого дома, там сейчас работают правоохранители. Периметр около дома огорожен жёлтой лентой. Журналистов TV Pirveli не пропустили к месту преступления.
Полиция ищет подозреваемого по всему Тбилиси. Вероятно, личность преступника известна семье пострадавшего.
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