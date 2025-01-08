

Задержанным в нападении на россиян в Местия предъявлены обвинения

08.01.2025 19:36





Прокуратура Грузии предъявила обвинения двум лицам в умышленном убийстве, грабеже, незаконном лишении свободы и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.



Ведомство отмечает, что расследование, проведенное МВД Грузии выявило, что 5 января обвиняемые напали на двух иностранных граждан (ранее СМИ сообщали, что это — граждане РФ — ред.), направлявшихся из Зугдиди в Местия. Они забрали у них мобильные телефоны.



Чтобы скрыть преступление, обвиняемые совершили групповое убийство одной из жертв из огнестрельного оружия. После этого у второй незаконно задержанной потребовали мобильные телефоны, после чего похитили их и поехали в направлении села Накра района Местия.



«Позже обвиняемый отпустил жертву (женщину — ред.), а чтобы скрыть преступление, выбросил тело убитого (мужчины — ред.) в реку и скрылся. Обоим лицам были предъявлены обвинения по статье 109 УК Грузии (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах), статье 179 (разбой, совершенный группой лиц), статье 143 и статье 236 (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия), которые предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 16 до 20 лет или пожизненное заключение.



Прокуратура обращается в суд с ходатайством о применении к обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу в течение установленного законом срока.



Расследование уголовного дела в Министерстве внутренних дел продолжается», — говорится в информации.



Напомним, в российских СМИ сообщается, что обвиняемые напали на двух граждан РФ — предпринимателя Виктора Соловьева и его спутницу Алину.



6 января МВД Грузии объявило о задержании двух подозреваемых. Сообщалось, что один из туристов — мужчина 1986 года рождения — был незаконно лишен свободы и застрелен похитителями. Подробности СМИ сообщила вторая туристка.



По информации главреда газеты "Хроника+", журналиста Элисо Киладзе, россияне были наркореализаторами и конфликт изначально произошел на этой почве.





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