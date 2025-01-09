

На встрече в формате «Рамштайн» США объявят о новом пакете вооружений для Украины

09.01.2025 11:28





Контактная группа по вопросам обороны Украины проведет сегодня очередную встречу в формате «Рамштайн», ожидается, что США объявят о предоставлении Украине пакета военной помощи в размере 500 миллионов долларов, сообщает Reuters.



По данным издания, министры обороны проведут 25-ю встречу на авиабазе Рамштайн в Германии.



«Мы не собираемся останавливать работу группы. Будущая администрация полностью приветствует взятие ответственности и продолжить возглавлять сильную группу из 50 стран», — заявил агентству Reuters высокопоставленный представитель сферы обороны США на условиях анонимности.



Напомним, контактная группа по обороне Украины, в которую входят около 50 союзников, была создана в 2022 году министром обороны США Ллойдом Остином. Цель группы — действовать совместно и ускорить предоставление оружия для Киева.





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