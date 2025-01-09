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Министр обороны Грузии принимает участие во встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины
09.01.2025 15:43
Министр обороны Грузии находится с визитом в Федеративной Республике Германия.
По данным Минобороны, Ираклий Чиковани принимает участие в 25-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн. Во встрече в формате Рамштайна принимают участие главы оборонных ведомств и официальные лица высшего ранга стран, поддерживающих Украину.
«Встречу международной группы открыл секретарь обороны США Ллойд Остин. Члены международной группы поддержки Украины обсуждают необходимость оказания скоординированной военной помощи в условиях продолжающейся войны.
Контактная группа по вопросам обороны Украины сформирована в апреле 2022 года по инициативе США и объединяет более 50 стран, поддерживающих Украину», — говорится в информации.
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