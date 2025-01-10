

Советник ENC о приглашении «министра» обороны Грузии на саммит в Рамштайне

10.01.2025 00:04





Советник Европейского совета соседства (ENC) Тере Хеланд, отвечая на критику в адрес НАТО за приглашение на саммит в Рамштайне министра обороны «Грузинской мечты» Ираклия Чикования, заявляет, что все вопросы по этому поводу должны быть адресованы Министерству обороны США, которое и приглашает участников этого саммита.



«В то время как НАТО подвергается критике за участие Ираклия Чиковани из «Грузинской мечты» в саммите в Рамштайне, позвольте мне прояснить ситуацию:



Приглашения в Контактную группу по обороне Украины (UDCG) выдаются Министерством обороны США во главе с министром Ллойдом Остином. Ответственность лежит на них.



Зачем приглашать человека, связанного с фальсификацией выборов и влиянием России?



Если США действительно ценят демократию и своих союзников, зачем легитимировать Грузинскую мечту, дав ей место за этим критически важным столом? Это не провал НАТО — это решение Министерства обороны США.



Эту ошибку надо исправить. Давайте им скажем» - отмечает Хеланд.





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