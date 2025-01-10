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Полиция изъяла незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы в Тбилиси и регионах


10.01.2025   12:00


Сотрудники МВД, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, изъяли в Тбилиси и регионах незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Информацию распространяет Министерство внутренних дел.

По сообщению ведомства, задержаны девять человек.

Преступление карается лишением свободы на срок до 7 лет.


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