

Полиция изъяла незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы в Тбилиси и регионах

10.01.2025 12:00





Сотрудники МВД, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, изъяли в Тбилиси и регионах незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы.



Информацию распространяет Министерство внутренних дел.



По сообщению ведомства, задержаны девять человек.



Преступление карается лишением свободы на срок до 7 лет.







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