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Полиция изъяла незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы в Тбилиси и регионах
10.01.2025 12:00
Сотрудники МВД, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, изъяли в Тбилиси и регионах незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы.
Информацию распространяет Министерство внутренних дел.
По сообщению ведомства, задержаны девять человек.
Преступление карается лишением свободы на срок до 7 лет.
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