

В Тбилиси и регионах изъято незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы

10.01.2025 16:58





Согласно заявлению ведомства, за подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



Тбилиси:

Сотрудники Главного управления полиции района Дидубе-Чугурети задержали ранее судимого 35-летнего И.Н. В ходе обыска его дома, проведённого на основании постановления суда, были изъяты пистолет, магазин и 12 патронов.



Кахетия:

Сотрудники регионального управления полиции Кахетии и районных управлений Лагодехи, Кварели, Дедоплисцкаро и Сагареджо задержали четырёх человек: ранее судимого 34-летнего Д.Б., 44-летнего З.М., 49-летнего Д.Ш. и 50-летнего Э.В. В ходе обысков изъяты 3 пистолета, автоматическое огнестрельное оружие, укороченное охотничье ружьё, 4 магазина, 77 патронов и 1 ручная граната.



Аджария:

Сотрудники полиции задержали 47-летнего гражданина другой страны А.О. В ходе обыска его временного места жительства были изъяты пистолет, 41 патрон и магазин. Также был задержан ранее неоднократно судимый 51-летний О.Э. При личном обыске у него изъяты пистолет, 15 патронов и магазин.



Квемо-Картли:

В Марнеули сотрудники полиции задержали 22-летнего гражданина другой страны Д.Х. В ходе обыска его временного жилья были изъяты пистолет, 10 патронов и магазин.



Шида-Картли:

Сотрудники полиции задержали 39-летнего Г.А. В ходе личного обыска у него изъяты пистолет, магазин и 15 патронов.



Расследование ведётся по фактам незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов по частям 3 и 4 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии.





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