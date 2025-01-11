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Все восемь лиц, задержанных во время акций протеста, остаются под стражей
11.01.2025 20:51
Все восемь лиц, задержанных по обвинению в организации, руководстве групповым насилием и участии в нем во время акций протеста, остаются под стражей.
Данное решение вынес судья Тбилисского городского суда Ираклий Хускивадзе.
Это вызвало недовольство и шум среди собравшихся во дворе в поддержку задержанных.
Мера пресечения, избранная задержанным, в ходе сегодняшнего судебного заседания пересмотрена и оставлена в силе.
Прокуратура ходатайствовала о сохранении в отношении задержанных самой строгой меры пресечения — заключения под стражу.
Прокуроры в ходатайстве указывали, что существует риск того, что задержанные окажут давление на свидетелей и скроются. Кроме того, по их заявлению, срок следствия по делу продлен, необходимо провести ряд следственных действий, а обвиняемые, находясь на свободе, могут воспрепятствовать расследованию.
Адвокаты не успели зафиксировать в связи с этим ходатайство , поскольку они и обвиняемые в знак протеста покинули зал суда.
В течение всего дня адвокаты неоднократно обращались к суду с ходатайством о смене зала заседания, однако судья не удовлетворил ходатайство даже после того, как одному из обвиняемых, которому нет 21 года, стало нехорошо из-за нехватки воздуха в зале суда.
Кроме того, из-за того, что адвокаты покинули зал суда, 5 лицам назначен общественный адвокат. 4 из задержанных - Николоз Джавахишвили, Георгий Горгадзе, Звиад Цецхладзе и Ираклий Миминошвили не достигли возраста 21 года, а еще один обвиняемый Инсаф Алиев не знает грузинского языка. Соответственно, они подлежат обязательной защите.
Свою позицию по ходатайству прокурора зафиксировали именно государственные адвокаты. Они не согласились с тем, чтобы задержанных оставили под стражей. По мнению адвокатов, суд должен был оставить задержанных без меры пресечения.
Для справки, трое задержанных - Звиад Цецхладзе, Вепхия Касрадзе и Васил Кадзелашвили обвиняются в организации и руководстве групповым насилием. Им грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.
Пятеро обвиняемых — Георгий Горгадзе, Ираклий Миминошвили, Инсаф Алиев, Торнике Гошадзе и Николоз Джавахишвили обвиняются в участии в групповом насилии. Им грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.
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