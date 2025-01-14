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В подразделениях Сил обороны отметили День государственного флага
14.01.2025 11:11
14 января отмечается День государственного флага Грузии. В этот день на территории Министерства обороны Грузии и на военных базах Сил обороны была проведена церемония поднятия флага.
В знак уважения к национальному символу страны военнослужащие Сил обороны торжественно подняли грузинские флаги на фоне государственного гимна.
День государственного флага Грузии отмечается 14 января, в день принятия органического закона Грузии «О Государственном флаге Грузии».
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