

В подразделениях Сил обороны отметили День государственного флага

14.01.2025 11:11





14 января отмечается День государственного флага Грузии. В этот день на территории Министерства обороны Грузии и на военных базах Сил обороны была проведена церемония поднятия флага.



В знак уважения к национальному символу страны военнослужащие Сил обороны торжественно подняли грузинские флаги на фоне государственного гимна.



День государственного флага Грузии отмечается 14 января, в день принятия органического закона Грузии «О Государственном флаге Грузии».





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