

НАТО должно перейти к «военному мышлению» и готовиться к войне, чтобы ее избежать - Марк Рютте

15.01.2025 21:27





НАТО должно перейти к «военному мышлению» и готовиться к войне, чтобы ее избежать, заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте во время заседания начальников генеральных штабов стран блока в Брюсселе.



«Чтобы предотвратить войну, нам нужно к ней подготовиться. Пришло время перейти к военному мышлению», — сказал Рютте в своем вступительном слове. Он подчеркнул, что это предполагает увеличение расходов на оборону, продолжение поддержки Украины и укрепление сотрудничества с партнерами по НАТО по всему миру.



Председатель военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр со своей стороны отметил, что поддержка Украины сейчас важнее, чем когда-либо. «Наша поддержка — это не благотворительность. Это в политических и военных интересах альянса. Мы должны показать миру, что демократия может победить и победит. И что за демократию стоит бороться», — подчеркнул он.



15 и 16 января начальники генштабов стран НАТО в штаб-квартире блока в Брюсселе обсудят дальнейшие шаги по укреплению мощи альянса и готовности к оборонным операциям, а также поддержку Украины в ее сопротивлении российской агрессии. Руководители НАТО проведут встречи с военными властями стран-участниц НАТО, чтобы обсудить эффективные способы борьбы с растущей нестабильностью в мире.



В декабре Рютте призывал членов альянса готовиться к возможной войне с Россией на горизонте четырех-пяти лет. Он тогда подчеркнул, что текущие усилия по укреплению обороны недостаточны, и отметил, что Москва готовится к долгосрочной конфронтации с Украиной и западными странами.



Позже глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия должна быть готова к возможному военному столкновению с НАТО в Европе «в ближайшее десятилетие». По словам президента Владимира Путина, страны НАТО увеличивают военные расходы, а численность американских военнослужащих в Европе превысила 100 тыс. человек.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





