

МВД привлекло к административной ответственности около 15 человек в Батуми

17.01.2025 11:57





Министерство внутренних дел и суд привлекли к административной ответственности около 15 человек, обвиняя их в искусственном перекрытии автомобильной дороги на улице Константинэ Гамсахурдиа у здания правительства.



На судебном заседании обвинение не смогло объяснить, почему движение транспорта не было перенаправлено на параллельную улицу Мемеда Абашидзе, которая была свободна в то время.



У участников акции есть обоснованные подозрения, что МВД намеренно не предприняло шагов по переключению движения на альтернативный маршрут, чтобы представить их нарушителями.



По словам протестующих, их действия не создавали препятствий для транспортного движения, а выдвинутое обвинение — это попытка запугать их и подавить протест.





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