

Специальная следственная служба о расследовании уголовных дел, связанных с участниками протестных акций

17.01.2025 12:06





Специальная следственная служба распространяет заявление о расследовании уголовных дел, связанных с участниками протестных акций в ноябре и декабре 2024 года.



Как говорится в заявлении, с начала расследования были допрошены 343 человека, в том числе 49 журналистов.



«В Специальной следственной службе продолжается активное расследование случаев превышения служебных полномочий с применением насилия в отношении участников протестных акций и незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналистов, происходивших в ноябре и декабре 2024 года в Тбилиси. Расследование проводится по третьей части статьи 333 (пункт «б») и второй части статьи 154 УК Грузии.



На каждое поступившее сообщение Специальная следственная служба оперативно отреагировала. На данный момент допрошено 343 человека, включая 49 журналистов.



В отношении 226 пострадавших участников акций назначены судебно-медицинские экспертизы в Национальном бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули.



Служба детально изучает записи камер видеонаблюдения, установленных на местах проведения акций и прилегающих улицах, а также другие полученные материалы, общая продолжительность которых превышает 1400 часов. С целью сбора доказательств по постановлениям суда изъята одежда 59 человек, на которой проводятся биологические и трасологические экспертизы.



Кроме того, проводятся запросы и изучение материалов административного производства в отношении задержанных лиц из изоляторов временного содержания и Тбилисского городского суда», — говорится в заявлении.



Согласно информации следственного органа, также проводятся опросы правоохранителей, участвовавших в полицейских мероприятиях и задержаниях пострадавших граждан.



«На основании собранных Специальной следственной службой доказательств прокуратурой Грузии статус потерпевшего уже присвоен 52 лицам.



Служба использует все предусмотренные законом средства для защиты прав пострадавших участников акций. Всем им проводится медицинская экспертиза, а из клиник изымаются медицинские документы для фиксации повреждений. Следствие изучает все обстоятельства, зафиксированные ими в ходе допросов. Каждому из них и их адвокатам предоставляется доступ к материалам уголовного дела, чтобы они были максимально информированы о ходе расследования.



Специальная следственная служба также активно расследует нападение на сотрудников телекомпании «ТВ Пирвели», произошедшее 7 декабря 2024 года на улице Грибоедова в Тбилиси, с целью установления виновных лиц.



В рамках расследования опрошено 52 человека.



На основании видеозаписей нападения, а также записей с камер видеонаблюдения, установленных на месте происшествия и прилегающих улицах, зафиксировавших перемещения членов преступной группы, в Национальном бюро судебной экспертизы имени Л. Самхараули назначены хабитоскопические экспертизы для идентификации лиц.



На основании обращения телекомпании «ТВ Пирвели» по постановлению суда 16 января 2025 года изъята карта памяти, содержащая материалы, которые будут подвергнуты соответствующим экспертизам.



Для восстановления данных с изъятых мобильных телефонов и других электронных устройств назначены компьютерные экспертизы.



Для установления возможного физического контакта подозреваемых с пострадавшими и их генетических профилей проводятся биолого-генетические, трасологические и химические экспертизы в Национальном бюро судебной экспертизы имени Л. Самхараули.



Служба активно сотрудничает с Национальным бюро экспертизы в рамках текущих экспертиз.



Как известно, журналист Мака Чихладзе и оператор Георгий Шецирули признаны пострадавшими.



Дело расследуется по фактам препятствования профессиональной деятельности журналистов, грабежа и причинения вреда здоровью по второй части статьи 154, второй части статьи 118 и третьей части статьи 178 (пункт «а») Уголовного кодекса Грузии.



Служба дополнительно проинформирует общественность о результатах расследования», — говорится в заявлении.





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