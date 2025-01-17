

Командующий Силами обороны Грузии принял участие в заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе

17.01.2025 13:08





Командующий Силами обороны Грузии находился в Брюсселе. Генерал-майор Георгий Матиашвили вместе с членами делегации принял участие в заседании Военного комитета начальников штабов Вооруженных сил стран-членов и партнеров НАТО, которое прошло под председательством председателя Военного комитета, адмирала Роба Бауэра.



В рамках визита в Бельгию генерал-майор Георгий Матиашвили поблагодарил действующего председателя адмирала Роба Бауэра за вклад в развитие военного сотрудничества Грузии и НАТО и вручил ему медаль «Крест Дидгори».



Командующий Силами обороны Грузии провел двустороннюю встречу с новоизбранным председателем Военного комитета НАТО адмиралом Каво Драгонесом. Генерал-майор Георгий Матиашвили поздравил его с назначением на новую должность и обсудил вопросы будущего сотрудничества Грузии и НАТО в военной сфере.



В штаб-квартире НАТО командующий Силами обороны Грузии также провел двусторонние встречи с зарубежными коллегами, на которых обсуждались текущие вопросы сотрудничества в оборонной сфере и планы на будущее.







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