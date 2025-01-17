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В Грузии по делу об избиении журналистов задержанных никто не задержан
17.01.2025 15:41
Специальная следственная служба отчиталась о ходе расследования. На данный момент известно, что прокуратура Грузии признала потерпевшими лишь 52-х участников протестов в рамках расследования дела о превышении полномочий со стороны полиции.
Добиться статуса потерпевших пытались 226 человек - именно столько были направлены на судмедэкспертизу. По каким-то причинам большую часть из них отсеяли.
Также известно, что по делу опрошены около 350 человек, в том числе 49 сотрудников СМИ. Опрашивают и сотрудников МВД Грузии, которые участвовали в разгонах акций. Сколько силовиков опрошено, служба не уточняет.
Расследование служба ведет с начала декабря.
За полтора месяца ведомство не задержало ни одного подозреваемого.
Также, по делу о жестоком нападении неизвестных в масках на съемочную группу TV Pirveli 7 декабря в центре Тбилиси никто не задержан. Напомним, тогда неизвестные жестоко избили журналистку Маку Чихладзе и оператора Георгия Шецирули, а полиция не стала вмешиваться.
Служба до сих пор не установила личности нападавших, в ведомстве говорят, что все еще проводятся биолого-генетические экспертизы.
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