

В Грузии по делу об избиении журналистов задержанных никто не задержан

17.01.2025 15:41





Специальная следственная служба отчиталась о ходе расследования. На данный момент известно, что прокуратура Грузии признала потерпевшими лишь 52-х участников протестов в рамках расследования дела о превышении полномочий со стороны полиции.



Добиться статуса потерпевших пытались 226 человек - именно столько были направлены на судмедэкспертизу. По каким-то причинам большую часть из них отсеяли.



Также известно, что по делу опрошены около 350 человек, в том числе 49 сотрудников СМИ. Опрашивают и сотрудников МВД Грузии, которые участвовали в разгонах акций. Сколько силовиков опрошено, служба не уточняет.



Расследование служба ведет с начала декабря.

За полтора месяца ведомство не задержало ни одного подозреваемого.



Также, по делу о жестоком нападении неизвестных в масках на съемочную группу TV Pirveli 7 декабря в центре Тбилиси никто не задержан. Напомним, тогда неизвестные жестоко избили журналистку Маку Чихладзе и оператора Георгия Шецирули, а полиция не стала вмешиваться.



Служба до сих пор не установила личности нападавших, в ведомстве говорят, что все еще проводятся биолого-генетические экспертизы.





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