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Учения Грузия-НАТО пройдут весной близ Тбилиси


17.01.2025   20:54


Командно-штабные учения «Грузия-НАТО 2025» пройдут с 28 апреля по 8 мая на территории Совместного центра тренировок и оценок (JTEC) в поселке Крцаниси близ Тбилиси. Об этом сообщили в посольстве Италии в Грузии.

По их информации, в учениях также примут участие военные из Азербайджана, Албании, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Польши, Словакии, США, Турции и Франции. В качестве наблюдателя будет представлена Армения.

Маневрами будет руководить командование итальянской дивизии имени Витторио Венето. В эти дни ее делегация посещает Тбилиси в рамках подготовительных мероприятий. Посол Италии в Грузии Массимилиано Д`Антуоно встретился с военнослужащими.

Учения Грузия-НАТО проводятся с 2016 года, раз в три года. Нынешние станут четвертыми по счету. В последний раз маневры прошли в 2022 году.

Это командно-штабные, а не полевые учения. В ходе учений участники развивают навыки, необходимые для планирования операций с помощью компьютерного моделирования, и обмениваются знаниями и опытом друг с другом.


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