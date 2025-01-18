

Новый командующий Центром подготовки объединенных сил НАТО побывал с рабочим визитом в Грузии

18.01.2025 13:10





Новый командующий Центром подготовки объединенных сил НАТО (JFTC) генерал-майор Богдан Ритцерски находился с рабочим визитом в Грузии. Информацию обнародовало Министерство обороны.



Согласно сообщению, в рамках визита Ритцерски встретился с заместителем командующего Силами обороны Грузии, генерал-майором Зазой Чхаидзе и командующим по подготовке и военному образованию, полковником Зурабом Хвичия.



«Стороны обсудили возможности Сил обороны Грузии, текущие реформы и перспективы будущего сотрудничества».



Во время визита в Совместный центр подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC) в Крцаниси командующий Центром полковник Давид Гагуа познакомил гостя с целями и задачами Центра. На встрече обсуждались учения НАТО-Грузия 2025, запланированные в Грузии в этом году. Было отмечено многолетнее плодотворное сотрудничество между учебными центрами и поддержка, оказываемая JFTC в процессе развития JTEC.



Совместный центр подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC) начал сотрудничество с базирующимся в Польше Центром подготовки объединенных сил НАТО (JFTC) в 2017 году. В 2020 году между ними было подписано соглашение о партнерстве», — говорится в сообщении Минобороны.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





