

МВД распространило заявление по поводу инцидента, произошедшего в Батуми 20 января

21.01.2025 23:22





МВД распространило заявление по поводу инцидента, произошедшего в Батуми 20 января.



Как говорится в заявлении МВД, в Батуми психически неуравновешенный гражданин нанес ножевые ранения трем инспекторам патрульной службы в различные части тела.



«20 января текущего года в Центр по управлению общественной безопасностью 112 поступило сообщение о психически неуравновешенном гражданине, проживающем по улице Комахидзе в Батуми.



На основании сообщения на место происшествия прибыли сотрудники Главного управления патрульной полиции Аджарии. Психически больной – Г.Н., 1998 года рождения внезапно напал на них с ножом, который был у него с собой. В ходе разоружения и задержания Г.Н. нанес ножевые ранения трем инспекторам патрульной службы в различные части тела.



Сотрудники правоохранительных органов арестовали Г.Н. на месте. Пострадавшие патрульные инспекторы были доставлены в больницу, где им оказана соответствующая медицинская помощь. Все трое остаются в больнице.



По факту нападения на сотрудников полиции ведется расследование по 353-прима статье УК Грузии», — говорится в сообщении ведомства.







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