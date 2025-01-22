Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кая Каллас: Президент Трамп прав, мы недостаточно тратим на оборону


22.01.2025   14:00


Президент Трамп прав, мы недостаточно тратим на оборону, - указанное заявление в своем выступлении в Агентстве обороны Европы сделала Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Президент Трамп прав, мы недостаточно тратим на оборону. Время инвестиций. Нашим посылом должно стать то, что наше отношение в отношении европейской обороны является серьезным“, - заявила Каллас.

По ее словам, США должны оставаться самым сильным союзником Европы.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна