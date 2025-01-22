

Кая Каллас: Президент Трамп прав, мы недостаточно тратим на оборону

22.01.2025 14:00





Президент Трамп прав, мы недостаточно тратим на оборону, - указанное заявление в своем выступлении в Агентстве обороны Европы сделала Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.



Президент Трамп прав, мы недостаточно тратим на оборону. Время инвестиций. Нашим посылом должно стать то, что наше отношение в отношении европейской обороны является серьезным“, - заявила Каллас.



По ее словам, США должны оставаться самым сильным союзником Европы.





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