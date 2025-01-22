

Гражданин в помраченном состоянии рассудка напал ранил в Батуми трех полицейских

22.01.2025 15:28





Гражданин в состоянии психического расстройства ранил в Батуми трех полицейских, сообщили в МВД.



Пострадавшие инспекторы патрульной службы доставлены в больницу.



По данным МВД, вызов через центр 112 о неадекватном поведении человека поступил 20 января, с улицы Комахидзе. Когда на место прибыл патруль, он напал на полицейских с ножом. Г.Н. 1998 года рождения, у которого ранее было диагностировано психическое заболевание, задержан.



По факту нападения на полицию возбуждено дело, идет следствие.



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