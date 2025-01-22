

Начато следствие о возможном злоупотреблении служебными полномочиями начальником полиции Батуми

22.01.2025 19:21





«Это показывает, изначальное отношение со стороны Специальной следственной службы — они хотят смягчить [обвинение]», — так оценивает расследование, которое Специальная следственная служба начала в отношении преступления предположительно совершенного начальником полиции Батуми Ираклием Дгебуадзе, член Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA) и адвокат Мзии Амаглобели, Джуба Катамадзе.



Следственная служба начала расследование по статье «злоупотребление служебными полномочиями», а не по статье «бесчеловечное и унижающее достоинство обращение», о чем рассказала Мзия Амаглобели и что является более тяжким преступлением, а следовательно, предусматривает и более строгое наказание.



При этом в деле самой Мзии Амаглобели, прокуратура обвиняет соучредителя и директора «Netgazeti» и «Batumelebi» Мзии Амаглобели в нападении на Ираклия Дгебуадзе.



По словам Мзии Амаглобели, после её задержания Ираклий Дгебуадзе плюнул ей в лицо, пытался с ней физически расправиться и не позволял задержанной пить воду или пользоваться туалетом.



На видео, распространенном «Batumelebi», также видно, как во время ареста Ираклий Дгебуадзе угрожает и словесно оскорбляет Мзию Амаглобели.



«Расследование должно было начаться по статье об унижающем достоинство и бесчеловечном обращении, так как Ираклий Дгебуадзе плюет и словесно оскорбляет задержанного человека, не позволяет пользоваться туалетом и пить воду… Согласно как грузинской, так и европейской судебной практике это бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Поэтому для объективного и тщательного расследования, оно должно вестись по этой статье », — объясняет адвокат Джуба Катамадзе.



Злоупотребление служебными полномочиями государственно-политическим должностным лицом наказывается штрафом или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать должности или заниматься профессиональной деятельностью на срок до 3 лет.



Статья об унижающем достоинство или бесчеловечном обращении [Статья 144 прим 3 УК] включает унижение или принуждение лица, поставление его в нечеловеческое, унижающее честь и достоинство положение, причиняющее ему сильную физическую, психическую боль или моральные страдания. Такое деяние наказывается штрафом или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.



То же деяние, «совершенное должностным лицом или приравненным к нему лицом», наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.



Следствие пока не предоставило Мзии Амаглобели статус потерпевшей. Следовательно, адвокату неизвестно, какие следственные действия были проведены и был ли допрошен сам Ираклий Дгебуадзе.



На данном этапе GYLA известно лишь то, что по инциденту, произошедшему 12 января, и о котором Специальная следственная служба была проинформирована 12 января, первое следственное действие было проведено только 19 января — изъяли одежду Мзии Амаглобели.



Когда началось расследование предполагаемого преступления, совершенного Ираклием Дгебуадзе? Был ли допрошен Ираклий Дгебуадзе? Почему расследование началось по статье о злоупотреблении служебными полномочиями, а не по статье о бесчеловечном обращении? — с этими вопросами, сегодня, 22 января, издание к Специальной следственной службе.



По информации пресс-центра ведомства, расследование по делу Мзии Амаглобели началось 13 января 2025 года. «Проводятся все необходимые следственные действия, назначены экспертизы, допрашиваются сотрудники правоохранительных органов», — ответили «Batumelebi» в Специальной следственной службе. Ведомство не уточнило, был ли допрошен Ираклий Дгебуадзе, и почему расследование началось по статье о злоупотреблении служебными полномочиями, а не о бесчеловечном обращении.



Мы также поинтересовались в Специальной следственной службе, началось ли расследование по делам других участников протеста, задержанных на митинге 12 января 2025 года: по словам знаменосца батумского митинга Темура Катамадзе, полицейские при участии Ираклия Дгебуадзе избили его в здании Главного управления полиции Аджарии. По словам Малхаза Иремадзе, Ираклий Дгебуадзе словесно оскорблял его, ударил головой о стену и избил. В результате физического насилия Малхаз Иремадзе потерял сознание.



По словам Малхаза Иремадзе, когда он находился в изоляторе, его допросили следователи Специальной следственной службы. Это ведомство расследует предполагаемые преступления, совершенные сотрудниками правоохранительных органов.



По информации пресс-центра Специальной следственной службы, расследование по делу Малхаза Иремадзе началось 13 января 2025 года. Ведомство не уточнило, по какой статье началось расследование. Также нам сообщили, что по делу Темура Катамадзе «получено уведомление и следователь встретится с ним непосредственно для выяснения деталей».



«Исходя из практики, предоставление статуса может занять месяц, как только у нас появится возможность, мы ознакомимся с материалами дела и увидим, какие следственные действия были проведены», — отметил адвокат Мзии Амаглобели Джуба Катамадзе.



В заключении Мзия Амаглобели объявила голодовку. 21 января Кутаисский апелляционный суд признал неприемлемым иск адвокатов Мзии Амаглобели и оставил ее под стражей. Ранее адвокаты обжаловали решение Батумского городского суда об избрании ей предварительного заключения в качестве меры пресечения.



Мзию Амаглобели задержали дважды 11 января. Первый раз — за размещение плаката с надписью «Грузия бастует». Второй раз — за пощёчину начальнику полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе. Ей предъявлено обвинение в нападении на полицейского, что влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.



Согласно показаниям свидетелей, инцидент произошёл на фоне конфликта между протестующими и полицией, где последние провоцировали участников.



14 января Батумский городской суд избрал для Амаглобели меру пресечения в виде содержания под стражей. Судья Нино Сахелашвили удовлетворила ходатайство прокуратуры, отклонив предложение защиты об освобождении под залог.





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