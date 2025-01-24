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Указ Трампа о приостановке иностранной помощи не распространяется на военную поддержку Украины - Пентагон
24.01.2025 11:42
«Указ президента США Дональда Трампа о приостановке программ иностранной помощи на 90 дней не распространяется на программы военной поддержки Украины», — сообщает «Голос Америки» со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
В Департаменте обороны США поясняют, что помощь в сфере безопасности Украине не подпадает под ограничения закона «Об иностранной помощи», поскольку она распространяется только на программы развития, а не на военную поддержку.
Соответственно, указ Дональда Трампа не повлияет на контракты на производство оружия для Украины в рамках «Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности», которые были подписаны во время администрации Джо Байдена.
Для справки, президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке всех программ США по оказанию иностранной помощи на 90 дней до завершения проверки, которая определит, соответствуют ли эти программы целям его политики.
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