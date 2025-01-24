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Дональд Трамп: У Ирана не может быть ядерного оружия


24.01.2025   15:15


Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Иран не может иметь ядерного оружия.

Президент США заявил, что если у Ирана появится ядерное оружие, в таком случае оно появится и у других, а затем произойдет катастрофа.

Между тем, говоря об Иране в Овальном кабинете, Дональд Трамп также выразил надежду, что может быть достигнуто соглашение по ядерной программе Ирана.

Президент США заявил, что было бы «хорошо» разрешить иранский ядерный кризис без израильских бомбардировок.


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