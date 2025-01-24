

МВД начало расследование по факту распространения аудиозаписей в общественном транспорте

24.01.2025 15:42





Министерство внутренних дел начало расследование по факту распространения аудиозаписей в общественном транспорте города Тбилиси.



Как сообщают в ведомстве, следствие начато по статье 284-ой Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей ответственность за неправомерное проникновение в компьютерную систему.



Сегодня в автобусах и микроавтобусах временно была отключена система оплаты за проезд. Причиной была названа возможная кибератака.



«Аппараты оплаты за проезд принадлежат „Банку Грузии“. Предположительно, это кибератака. Насколько я знаю, в этом направлении услуги„Банку Грузии“ оказывают несколько компаний: ООО „Азри“, ООО „Плюс“. Откуда была осуществлена кибератака, при чьей вовлеченности и как, обязательно установит следствие. Расследование должно быть начата по факту кибератаки», - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



На данном этапе работа системы восстановлена.





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