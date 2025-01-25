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Ответственность за кибератаку на общественный транспорт Тбилиси взяла группировка Anonymous
25.01.2025 12:28
Кибератаку на общественный транспорт осуществили грузинские хакеры, аффилированные с хакерской группой Anonymous. Заявление об этом хакерская группа Anonymous сделала на своей странице в X.
«Недели назад Anonymous объявил кибервойну нелегитимному, поддерживаемому Россией режиму в Грузии после успешного проникновения и взлома веб-сайтов всех грузинских правительственных министерств. Сегодняшняя кибератака на систему общественного транспорта Тбилиси, осуществленная грузинскими хакерами, аффилированными с Anonymous, включала проникновение в аппараты оплаты, что было прямым «мессиджем» коррумпированному правительству, которое сфальсифицировало выборы и установило авторитарный режим.
Это предупреждение угнетателям: ваши преступления против демократии и вашего народа не останутся без ответа.
Народу Грузии: встаньте, сопротивляйтесь и верните себе свободу. Вы не одиноки в этой борьбе. Да здравствует Грузия», — говорится в заявлении.
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