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Сенат США утвердил на пост секретаря обороны Пита Хегсета


25.01.2025   12:31


Сенат США утвердил Пита Хегсета на пост секретаря обороны, сообщает CNN.

Американский сенат утвердил Пита Хегсета на пост главы Пентагона 51 голосом против 50.

Решающим был голос вице-президентом США Джея Ди Вэнса.

Кандидатуру бывшего ведущего Fox News и ветерана армии Пита Хегсета на должность секретаря обороны США не поддержали три республиканца - Митч Макконнелл, Лиза Мурковски и Сьюзан Коллинз.

Президент США Дональд Трамп поздравил Хегсета, заявив, что он будет отличным секретарем обороны.


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