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Сенат США утвердил на пост секретаря обороны Пита Хегсета
25.01.2025 12:31
Сенат США утвердил Пита Хегсета на пост секретаря обороны, сообщает CNN.
Американский сенат утвердил Пита Хегсета на пост главы Пентагона 51 голосом против 50.
Решающим был голос вице-президентом США Джея Ди Вэнса.
Кандидатуру бывшего ведущего Fox News и ветерана армии Пита Хегсета на должность секретаря обороны США не поддержали три республиканца - Митч Макконнелл, Лиза Мурковски и Сьюзан Коллинз.
Президент США Дональд Трамп поздравил Хегсета, заявив, что он будет отличным секретарем обороны.
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