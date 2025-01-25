

Сенат США утвердил на пост секретаря обороны Пита Хегсета

25.01.2025 12:31





Сенат США утвердил Пита Хегсета на пост секретаря обороны, сообщает CNN.



Американский сенат утвердил Пита Хегсета на пост главы Пентагона 51 голосом против 50.



Решающим был голос вице-президентом США Джея Ди Вэнса.



Кандидатуру бывшего ведущего Fox News и ветерана армии Пита Хегсета на должность секретаря обороны США не поддержали три республиканца - Митч Макконнелл, Лиза Мурковски и Сьюзан Коллинз.



Президент США Дональд Трамп поздравил Хегсета, заявив, что он будет отличным секретарем обороны.





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