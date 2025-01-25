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Произошла утечка в интернет личных данных миллионов граждан Грузии - Cybernews


25.01.2025   19:16


Произошла утечка личных данных миллионов граждан Грузии, статью обэтом публикует издание Cybernews.

Издание пишет, что в Cloud появилась база персональных данных граждан Грузии, а затем внезапно исчезла. Незащищенную базу данных обнаружил исследователь по кибербезопасности Боб Дьяченко.

По данным Cybernews, персональные данные граждан Грузии были размещены на сервере провайдера сервиса Cloud, базирующегося в Германии. Одна база данных содержала личные данные примерно 5 миллионов человек, а другая включала 7 миллионов телефонных записей, связанных с персональными данными, а также личную информацию владельцев 1,45 млн автомобилей. Данные могут также включать копии и записи о смерти.

Сенситивные данные включали следующие записи: номер удостоверения личности, полное имя и фамилию, дату рождения, пол, номера страховки и номер телефона с описательной информацией о его владельце.

«По всей видимости, данные были собраны из многих источников, в том числе, государственных или коммерческих баз данных, а также сервисов идентификации номеров», — сказал Дьяченко.

По его словам, данные могут быть использованы как в политических, так и в криминальных целях.


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