

В 2024 году сократилось число случаев умышленных убийств, краж, грабежей и разбоя - МВД

31.01.2025 20:01





По информации МВД Грузии, в 2024 году сократились факты преступлений, совершенных против здоровья, а также краж, в том числе квартирных.



По информации ведомства, в 2024 году сократилось число умышленных убийств.



«В целях информирования общественности, на официальном сайте Министерства внутренних дел опубликованы статистические данные о зарегистрированных в 2024 году преступлениях. По статистике, в 2024 году показатель зарегистрированной преступности в масштабе стране снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего - 2023 года.



В 2024 году, как и в предыдущие годы, показатель раскрываемости преступлений по-прежнему на высокой отметке — в прошедшем году следственным ведомством раскрыто 64,26% зарегистрированных преступлений.



Число умышленных убийств в 2024 году сократилось. Также сократились факты преступлений против здоровья. Всего в 2024 году по сравнению с 2023 годом фактов данных преступлений было зафиксировано на 263 (-3,25%) меньше.



Продолжается и тенденция снижения преступлений против собственности. Сократилось количество краж, в том числе квартирных. По сравнению с 2023 годом в 2024 году фактов краж зафиксировано меньше на 1388, в том числе квартирных - на 230.



Также в данной категории преступлений:



Грабежи снизились на -7,52% (-24 факта);



Разбой сократился на -20,51% (24 факта);



Снизилось количество киберпреступлений (-250 фактов) и должностных преступлений (-159 фактов).



В результате активной борьбы МВД в 2024 году выявлено 485 фактов незаконной реализации наркотических средств, а всего в прошлом году правоохранителями выявлено 5598 фактов наркопреступлений.



Повышение показателя зарегистрированных фактов преступлений наблюдается по таким категориям, как участие в «воровском мире» и «воровство в законе» (выявлено на 3 факта преступления больше)», - говорится в информации.





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