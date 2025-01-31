

В домах двух активистов проводятся обыски

31.01.2025 22:08





В доме гражданского активиста Николоза Лацабидзе проводится обыск. По существующей информации, также обыскивают дом Дато Путуридзе.



Отец Николоза Лацабидзе сообщил СМИ, что его сына наказывают за участие в акциях протеста.



«Он ходит на акции и, я думаю, за это его и наказывают», — сказал отец Николоза Лацабидзе.



Как сообщают в МВД, расследование ведется по части 1 статьи 239 прима УК Грузии.



«МВД начало расследование по факту публичных призывов к насильственным действиям, по части первой статьи 239 прима УК. В результате проведенных по делу оперативных следственных мероприятий полиция установила лиц, предположительно совершивших преступление, в отношении них проводятся соответствующие следственные действия», — заявляют в МВД.



По существующей информации, расследование связано с надписями «Убей коца» (коц- представитель или сторонник правящей партии "Грузинской мечты" - ред.), которые появились в нескольких местах в Тбилиси, в том числе на станциях метро.





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