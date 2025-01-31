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Мужчина застрелен в автомобиле у ресторана «Кахелеби»


31.01.2025   23:15


В поселке Лило произошло убийство. По существующей информации, в мужчину в машине стреляли возле ресторана «Кахелеби».

Как сообщают в МВД, по факту возбуждено уголовное дело по статье 108 УК Грузии (умышленное убийство).

По распространившейся информации, убийство произошло несколько часов назад. Другие детали на данный момент неизвестны.


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