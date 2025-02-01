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МВД об обысках в домах гражданских активистов


01.02.2025   19:04


Министерство внутренних дел Грузии распространяет информацию по обыскам в домах гражданских активистов.

Согласно заявлению МВД, ведомством начато расследование по двум статьям Уголовного кодекса - 225-ой и 226-ой, предусматривающим организацию, руководство или участие в групповом насилии, а также организацию насильственных действий, нарушающих общественный порядок, или участие в них.

«В рамках следствия по Части 1-ой Статьи 225-ой и Части 1-ой Статьи 226-ой, начатого в Тбилисском департаменте полиции МВД Грузии, сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия по разным локациям в масштабах Тбилиси, в том числе, в рамках следствия, по определению судьи, осуществляются личные обыски, а также обыски в домах лиц, имеющих отношение к указанному делу», - говорится в заявлении МВД.

Напомним, что в настоящее время полиция проводит обыски в домах гражданских активистов Кристины Ботковели, Ильи Глонти и Исако Девидзе.


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