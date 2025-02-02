

Блокирование объекта стратегического или особого значения предусматривает лишение свободы - МВД

02.02.2025 16:15





Министерство внутренних дел откликается на запланированную на выезде из Тбилиси акцию протеста и отмечает, что в целях обеспечения общественной безопасности и общественного порядка на каждой локации мобилизованы представители соответствующих подразделений МВД.



«Как известно общественности, сегодня у выезда из Тбилиси планируется проведение протестной акции.



Участники акции собираются на нескольких локациях и планируют собраться у выезда из Тбилиси. Для соблюдения общественной безопасности и правопорядка на каждой локации мобилизованы представители соответствующих подразделений МВД. Правоохранители обеспечат, чтобы собрание прошло в мирной обстановке, в рамках закона, с целью предотвращения незаконных действий.



Как известно общественности, участники акции планируют блокировать автомобильную дорогу международного значения. Мы еще раз напоминаем участникам акции и организаторам, что согласно постановлению правительства Грузии №361 от 23 октября 2024 года «Об утверждении перечня стратегических и/или объектов особой важности», автомобильные дороги международного значения являются стратегическими и/или объектами особой важности.



В соответствии со статьей 222 Уголовного кодекса, блокирование стратегического объекта или объекта особой важности является наказуемым деянием, которое предусматривает тюремное заключение сроком до 2 лет, а совершение данного деяния группой предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.



Призываем организаторов и участников акции выражать протест в рамках закона. В противном случае полиция будет действовать в соответствии с законом», - отмечается в заявлении.



Напомним, что магистрали международного значения были внесены в перечень стратегических объектов на днях после того, как общественные активисты заявили о намерении перекрыть въездную дорогу в Тбилиси.





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