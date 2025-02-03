

Следственная служба «начала расследование» по факту возможного превышения полномочий сотрудниками МВД против демонстрантов

03.02.2025 16:31





Специальная следственная служба начала расследование по 3-й части 333-й статьи, подпункту «б» УК Грузии по фактам возможного превышения должностных полномочий сотрудниками Министерства внутренних дел в отношении участников акции протеста на аллее Давида Агмашенебели в Тбилиси, 2 февраля 2025 года.



Об этом говорится в заявлении Специальной следственной службы.



«Служба получает сообщения об инцидентах по горячей линии из изоляторов временного содержания и Аппарата Народного защитника и принимает соответствующие правовые меры. Планируются и проводятся следственные и процессуальные действия.



Информация о ходе и результатах расследования будет предоставляться общественности поэтапно», — говорится в заявлении Специальной следственной службы.



Следует отметить, что Специальная следственная служба заявляет о начале расследования после каждого насилия сотрудников МВД против участников акции. На данный момент не расследовано ни одно правонарушение со стороны полицейских.







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