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Сальвадор предлагает США свои тюрьмы для размещения опасных американских преступников


04.02.2025   16:35


«Президент Сальвадора предложил Соединенным Штатам возможность содержать в своих тюрьмах опасных американских преступников и принимать депортированных лиц любой национальности», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Госсекретарь США назвал предложение президента Сальвадора Наиба Букеле «исключительным актом дружбы» и отметил, что соглашение включает депортацию любого преступника любой национальности, включая членов международных преступных группировок MS-13 или Tren de Aragua, которые находятся в США. Президент Дональд Трамп признал их иностранными террористическими организациями.

«Ни одна страна никогда не предлагала такой дружбы», — отметил Марко Рубио.

Со своей стороны, президент Сальвадора дал понять, что он готов принимать только осужденных преступников за определенную плату, хотя для Соединенных Штатов эта плата будет относительно низкой.


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