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Сальвадор предлагает США свои тюрьмы для размещения опасных американских преступников
04.02.2025 16:35
«Президент Сальвадора предложил Соединенным Штатам возможность содержать в своих тюрьмах опасных американских преступников и принимать депортированных лиц любой национальности», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Госсекретарь США назвал предложение президента Сальвадора Наиба Букеле «исключительным актом дружбы» и отметил, что соглашение включает депортацию любого преступника любой национальности, включая членов международных преступных группировок MS-13 или Tren de Aragua, которые находятся в США. Президент Дональд Трамп признал их иностранными террористическими организациями.
«Ни одна страна никогда не предлагала такой дружбы», — отметил Марко Рубио.
Со своей стороны, президент Сальвадора дал понять, что он готов принимать только осужденных преступников за определенную плату, хотя для Соединенных Штатов эта плата будет относительно низкой.
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