

На таможенном пункте «Сарпи» обнаружено крупное количество наркотиков

04.02.2025 17:15





На таможенном пункте «Сарпи» сотрудники таможенной службы Службы доходов министерства финансов на основе подозрения пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Грузии наркотических средств в крупном размере.



Запрещенные наркотики находились в управляемом иностранным гражданином грузовом автомобиле, расфасованном в 147 готовых упаковок (общим весом 665 граммов) и помещенном в полиэтиленовые пакеты, наполненные прессованным чаем.



Материалы дела переданы в соответствующее подразделение МВД Грузии для дальнейшего реагирования.





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