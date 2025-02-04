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На таможенном пункте «Сарпи» обнаружено крупное количество наркотиков


04.02.2025   17:15


На таможенном пункте «Сарпи» сотрудники таможенной службы Службы доходов министерства финансов на основе подозрения пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Грузии наркотических средств в крупном размере.

Запрещенные наркотики находились в управляемом иностранным гражданином грузовом автомобиле, расфасованном в 147 готовых упаковок (общим весом 665 граммов) и помещенном в полиэтиленовые пакеты, наполненные прессованным чаем.

Материалы дела переданы в соответствующее подразделение МВД Грузии для дальнейшего реагирования.


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