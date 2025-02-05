

При Совете Европы будет учрежден спецтрибунал по преступлению агрессии

05.02.2025 11:49





Специальный трибунал по преступлению агрессии будет учрежден в рамках Совета Европы, сообщил 4 февраля в Брюсселе генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.



«Создание Специального трибунала по преступлению агрессии в рамках Совета Европы позволит нашим международным партнерам, в частности, Украине и Европейскому Союзу, в полной мере использовать наш опыт и знания в области защиты прав человека и верховенства права на всём континенте», - заявил Берсе на брифинге в Брюсселе. В основную группу по созданию трибунала по преступлению агрессии против Украины входит 41 государство, Еврокомиссия, Европейская внешнеполитическая служба и собственно Совет Европы.



По данным источников «Немецкой волны» (DW), нынешняя встреча инициаторов трибунала может стать предпоследней, а последующая может состояться весной. На ней, по всей вероятности, будет подписан документ о создании спецтрибунала.



За преступление агрессии, названное одним из самых тяжких преступлений, подлежат наказанию руководители государства-агрессора и его военное руководство. В ответ на вопрос DW о том, как учреждение международного трибунала может повлиять на потенциальные переговоры, которые президент США Дональд Трамп намерен провести с президентом России Владимиром Путиным, глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас ответила: «Нет никаких сомнений, что Путин совершил преступление агрессии, то есть решил напасть на другую страну, посягнуть на суверенитет и территориальную целостность Украины».



В интервью «Немецкой волне» Каллас также сказала, что работа трибунала необходима «для привлечения виновных к ответственности и для установления справедливого мира в Украине».



Россия в 2014 году аннексировала Крым и поддержала вооружённых сепаратистов в Донбассе. В 2022 году Москва начала полномасштабное вторжение в Украину, которое Киев и Запад, как и большинство стран ООН, охарактеризовали как неспровоцированную агрессию. Российские власти среди главных целей войны называли необходимость так называемой «денацификации» и «демилитаризации» Украины.





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