

Полиция провела рейд против наркопреступников - задержаны 22 человека

06.02.2025 11:49





Сотрудники Центральной криминальной полиции, департаментов полиции Тбилиси, Самегрело-Земо Сванети, Аджарии, Имерети и Шида Картли, совместно с Генеральной прокуратурой, в результате проведенных в последнее время оперативных мероприятий и следственных действий задержали по обвинению в наркопреступлении 22 лица, в том числе 19 наркореализаторов.



По информации МВД, среди задержанных - граждане Грузии, России, Азербайджана, Молдовы и Турции.



За преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или бессрочно.



«На основании постановления судьи сотрудники МВД провели ряд скрытых следственных действий, в результате которых установлено, что обвиняемые наркореализаторы систематически продавали наркотические средства.



Сотрудниками полиции также на основании постановления судьи несколько раз проводились контрольные закупки различных видов наркотиков у лиц, задержанных за незаконный сбыт наркотиков, и велась скрытая аудио- и видеозапись этих закупок.



В ходе личных обысков и обысков домов задержанных по обвинению в наркопреступлениях, а также на указанных ими локациях правоохранители изъяли различные наркотические вещества в особо крупном размере, в том числе: «героин», «амфетамин», «субоксин», «бупренорфин», «альфа-ПВП», «метадон» и «марихуану».



В ходе следственных действий полиция в качестве вещественных доказательств также изъяла деньги, предположительно полученные от реализации наркотиков, клейкие ленты и электронные весы.



Расследование ведется по статьям 260, 18-260, 19-260 и 273 прима УК Грузии», – говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





