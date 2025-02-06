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Полиция провела рейд против наркопреступников - задержаны 22 человека
06.02.2025 11:49
Сотрудники Центральной криминальной полиции, департаментов полиции Тбилиси, Самегрело-Земо Сванети, Аджарии, Имерети и Шида Картли, совместно с Генеральной прокуратурой, в результате проведенных в последнее время оперативных мероприятий и следственных действий задержали по обвинению в наркопреступлении 22 лица, в том числе 19 наркореализаторов.
По информации МВД, среди задержанных - граждане Грузии, России, Азербайджана, Молдовы и Турции.
За преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или бессрочно.
«На основании постановления судьи сотрудники МВД провели ряд скрытых следственных действий, в результате которых установлено, что обвиняемые наркореализаторы систематически продавали наркотические средства.
Сотрудниками полиции также на основании постановления судьи несколько раз проводились контрольные закупки различных видов наркотиков у лиц, задержанных за незаконный сбыт наркотиков, и велась скрытая аудио- и видеозапись этих закупок.
В ходе личных обысков и обысков домов задержанных по обвинению в наркопреступлениях, а также на указанных ими локациях правоохранители изъяли различные наркотические вещества в особо крупном размере, в том числе: «героин», «амфетамин», «субоксин», «бупренорфин», «альфа-ПВП», «метадон» и «марихуану».
В ходе следственных действий полиция в качестве вещественных доказательств также изъяла деньги, предположительно полученные от реализации наркотиков, клейкие ленты и электронные весы.
Расследование ведется по статьям 260, 18-260, 19-260 и 273 прима УК Грузии», – говорится в информации.
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