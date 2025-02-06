

Прокуратура предъявила двум гражданам обвинения в трефикинге, свершенном группой в отношении лица с ОВЗ

06.02.2025 12:01





Прокуратура Грузии предъявила двум гражданам обвинение по факту трефикинга, совершенного группой в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



По их данным, в ходе расследования, проведенного Министерством внутренних дел, было установлено, что обвиняемые сманили пострадавшее лицо, имеющее психические и физические проблемы здоровья, которое находилось в беспомощном состоянии, и подвергли сексуальной эксплуатации. Полученные от эксплуатации деньги же присваивали.



«Обоим предъявлены обвинения по части второй статьи 143 прима УК Грузии (торговля людьми (трефикинг), совершенная группой по предварительному сговору, в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.



По ходатайству прокуратуры суд уже избрал в отношении обоих обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





