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Прокуратура предъявила двум гражданам обвинения в трефикинге, свершенном группой в отношении лица с ОВЗ
06.02.2025 12:01
Прокуратура Грузии предъявила двум гражданам обвинение по факту трефикинга, совершенного группой в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
По их данным, в ходе расследования, проведенного Министерством внутренних дел, было установлено, что обвиняемые сманили пострадавшее лицо, имеющее психические и физические проблемы здоровья, которое находилось в беспомощном состоянии, и подвергли сексуальной эксплуатации. Полученные от эксплуатации деньги же присваивали.
«Обоим предъявлены обвинения по части второй статьи 143 прима УК Грузии (торговля людьми (трефикинг), совершенная группой по предварительному сговору, в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.
По ходатайству прокуратуры суд уже избрал в отношении обоих обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в информации.
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