

МВД Грузии провело расследование по статье траффикинга на основании письма Интерпола Бангкока

06.02.2025 12:47





Сотрудники Департамента центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии провели расследование по 3-й части статьи 143-прима УК Грузии, касающейся торговли людьми (траффикинг), на основании письма, полученного от «Интерпола» Бангкока.



Информацию распространяет МВД.



Согласно информации ведомства, правоохранители с самого начала расследования провели все необходимые следственные действия, в том числе назначили экспертизы и провели обыски в различных локациях.



«Были допрошены около 70 иностранных граждан, однако никто из них, кроме трёх гражданок Таиланда, не выразил никаких претензий.



Три опрошенные гражданки Таиланда пояснили, что больше не хотят быть суррогатными матерями и оставаться по месту проживания. В тот же день правоохранители перевели всех троих в приют для жертв торговли людьми, и после завершения соответствующих юридических процедур они покинули страну.



Полиция также допросила четырёх иностранных граждан, которые организовали прибытие гражданок Таиланда в Грузию с целью суррогатного материнства. У них были изъяты мобильные телефоны, с которых была получена соответствующая информация.



Министерство внутренних дел Грузии получило благодарность от «Интерпола» Бангкока за оперативное реагирование на полученное сообщение и за проведённые следственные мероприятия. Расследование по данному уголовному делу продолжается», – говорится в сообщении МВД.







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