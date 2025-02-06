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В Грузии задержан мужчина, обвиняемый в педофилии
06.02.2025 18:12
В Грузии по обвинению в педофилии задержан 40-летний мужчина. Об этом сообщила Специальная следственная служба.
Как указано в заявлении, Сотрудники Специальной следственной службы задержали мужчину за совершение развратных действий в отношении 14-летней девочки, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 9 лет.
Как сообщается, задержанный связывался с 13- и 14-летними несовершеннолетними девочками в Интернете, используя поддельные аккаунты в социальных сетях, в том числе Facebook и Instagram, и представлялся им под разными именами, скрывая свой возраст и личность.
По их словам, обвиняемый осуществлял сексуальную переписку с несовершеннолетними и отправлял им порнографические фото- и видеоматериалы.
Специальная следственная служба совместно с прокуратурой Грузии провела неотложные следственные действия, в частности был проведен обыск обвиняемого, а также обыск его автомобиля и квартиры. В качестве доказательств были изъяты мобильные телефоны и другие электронные устройства хранения информации.
«В результате изучения следственными органами указанных материалов, на телефоне обвиняемого было обнаружено около десяти фейковых страниц в Facebook и Instagram, через которые он общался с сотнями людей, в том числе с несовершеннолетними. Кроме того, были просмотрены порнографические и личные фото- и видеоматериалы, которые обвиняемый незаконно получил на протяжении многих лет», — говорится в заявлении Специальной следственной службы.
Расследование дела продолжается.
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