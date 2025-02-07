

Раненые и пострадавшие военнослужащие отправились в Канаду для участия в «Играх непобежденных»

07.02.2025 12:57





Команда раненых и пострадавших военнослужащих Министерства обороны Грузии отправилась в Канаду для участия в «Играх непобежденных» (Invictus Games 2025).



Заместитель министра обороны Гела Геладзе и заместитель командующего Силами обороны, генерал-майор Заза Чхаидзе, проводили военных в Тбилисском международном аэропорту, пожелав им успешного выступления и возвращения на родину с победой.



При поддержке Министерства обороны в Канаду вместе с параспортсменами также отправились их родственники, чтобы поддержать и поболеть за участников.



В этом году Грузия будет представлена на «Играх непобежденных» 20 военнослужащими-параспортсменами. Раненые и пострадавшие солдаты примут участие в таких видах спорта, как сидячий волейбол, баскетбол на колясках, гребля на тренажере, биатлон, кёрлинг и лыжный спорт.



«Игры непобежденных» 2025 года пройдут в канадских городах Ванкувер и Уистлер. В международных соревнованиях примут участие около 550 параспортсменов из 25 стран. В истории международных параспортивных соревнований в этом году впервые одновременно пройдут зимний и летний турниры.



«Игры непобежденных» проводятся с 2014 года под патронажем герцога Сассекского, принца Гарри, в разных странах. Команда Министерства обороны Грузии, состоящая из раненых и пострадавших военнослужащих, успешно участвует в соревнованиях с 2014 года и в разные годы завоевывала медали высшей пробы.







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