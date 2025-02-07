|
|
|
Раненые и пострадавшие военнослужащие отправились в Канаду для участия в «Играх непобежденных»
07.02.2025 12:57
Команда раненых и пострадавших военнослужащих Министерства обороны Грузии отправилась в Канаду для участия в «Играх непобежденных» (Invictus Games 2025).
Заместитель министра обороны Гела Геладзе и заместитель командующего Силами обороны, генерал-майор Заза Чхаидзе, проводили военных в Тбилисском международном аэропорту, пожелав им успешного выступления и возвращения на родину с победой.
При поддержке Министерства обороны в Канаду вместе с параспортсменами также отправились их родственники, чтобы поддержать и поболеть за участников.
В этом году Грузия будет представлена на «Играх непобежденных» 20 военнослужащими-параспортсменами. Раненые и пострадавшие солдаты примут участие в таких видах спорта, как сидячий волейбол, баскетбол на колясках, гребля на тренажере, биатлон, кёрлинг и лыжный спорт.
«Игры непобежденных» 2025 года пройдут в канадских городах Ванкувер и Уистлер. В международных соревнованиях примут участие около 550 параспортсменов из 25 стран. В истории международных параспортивных соревнований в этом году впервые одновременно пройдут зимний и летний турниры.
«Игры непобежденных» проводятся с 2014 года под патронажем герцога Сассекского, принца Гарри, в разных странах. Команда Министерства обороны Грузии, состоящая из раненых и пострадавших военнослужащих, успешно участвует в соревнованиях с 2014 года и в разные годы завоевывала медали высшей пробы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна