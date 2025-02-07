

В Грузии задержаны 26 человек за связи с «воровским миром»

07.02.2025 16:37





На основании постановления судьи в Тбилиси, Имерети и Самегрело задержаны 26 человек за связи с «воровским миром», 4 лицам заочно предъявлены обвинения, 3 из которых являются «ворами в законе», сообщает МВД Грузии. Задержания были произведены в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных совместно с Генеральной прокуратурой, сотрудниками Главного управления криминальной полиции МВД и Главного управления по борьбе с организованной преступностью.



«В результате негласных следственных действий, которые на протяжении нескольких месяцев проводили сотрудники правоохранительных органов на основании постановления судьи, установлено, что задержанные члены и пособники «воровского мира» причастны к разрешению финансовых споров между гражданами. Обвиняемые связывались с «ворами в законе» за рубежом и организовывали «воровские сходки» в целях личной выгоды.



По данным, полученным следствием, обвиняемыми в соответствии с воровскими традициями принимали решения, и одна из спорящих сторон была обязана выплатить деньги другой.



В результате обысков в личных и жилых помещениях обвиняемых в качестве вещественных доказательств изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны, с помощью которых они общались друг с другом и с «ворами в законе» за рубежом. Также изъято огнестрельное оружие, пистолеты, патроны и наркотическое средство «марихуана».



Расследование ведется по фактам членства в «воровском мире», поддержки деятельности «воровского мира», «участия в воровских сходках», незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия», — говорится в заявлении, распространенном МВД.



За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.





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